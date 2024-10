Zoe Backstedt remporte le chrono de la 1re étape, Lotte Kopecky 4e

La Britannique signe à 20 ans la première victoire de sa carrière et prend aussi la tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Nooijen, 8 sur Van Dijk et 11 sur Kopecky.

Backstedt a bouclé les 10,1 km en 12:40 pour devancer les Néerlandaises Lieke Nooijen (Visma-Lease a bike), 2e à 7.15 secondes, et Ellen van Dijk (Lidl-Trek), 3e à 7.31 secondes. Kopecky a échoué au pied du podium à 10.55 secondes.

La 2e étape réservera un parcours de 154,8 km au peloton entre Coevorden et Assen avec notamment l'ascension du Col du VAM (500 m à 4,4%) après 40 km de course. La 26e édition du Simac Ladies Tour s'achèvera dimanche à Arnhem où on connaîtra celle qui succèdera à Lotte Kopecky.