Zoe Backstedt titrée chez les espoirs, Xaydee Van Sinaey 7e

La Britannique Zoe Backstedt, 19 ans, championne du monde et d'Europe chez les juniores, a justifié son statut de grande favorite en dominant l'épreuve sur 16,92 km, pour s'imposer devant la Luxembourgeoise Marie Schreiber. La Tchèque Kristyna Zemanova, 3e, complète le podium et double sa médaille de bronze aux Mondiaux. Les Belges ont toutes intégré le top 20.

"Je me sentais forte et l'idée au départ était de rester dans les roues lors des deux premiers tours, mais je n'ai pas dû attendre longtemps pour creuser un petit écart puis lâcher Scheriber. Ce n'était pas vraiment une course à effectuer en puissance et le parcours me convenait très bien", a commenté Zoe Backstedt à l'arrivée.