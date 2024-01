Dakar-2024/10e étape: Sainz limite la casse, Brabec soigne son avance

Dans la course au titre, le Madrilène s'est fait très peur sur les pistes rocailleuses avec trois crevaisons, se retrouvant en rade au km 248 dans l'attente de l'assistance d'un de ses coéquipiers chez Audi.

"On s’est arrêté pour essayer de réparer. C’était impossible, on a dû attendre Mattias Ekström, que je remercie énormément car il nous a laissé ses pneus", a raconté Carlos Sainz, visiblement soulagé d'être arrivé.

"On a pris zéro risque mais on ne savait pas quoi faire. On allait doucement, on crève, on allait vite, on crève", a pesté le triple vainqueur du Dakar (2010, 2018 et 2020), qui a même perdu 16 minutes sur Sébastien Loeb (Prodrive) à un moment de l'étape.