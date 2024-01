Dakar-2024/5e étape: Al-Attiyah solide dans les dunes en auto, Quintanilla en moto

Il termine à 21 min 13 sec d'Al-Attiyah et lâche du temps au classement général qui lui permettra de s'élancer derrière jeudi et, espère-t-il, d'optimiser la suite de sa course.

"Soit la stratégie paie et je leur reprends 35 minutes dans les deux jours à venir et je recolle au général, soit ça ne marche pas et on l’a dans l'os. Personne n’a jamais tenté ça", assure Loeb. "C’est peut-être une connerie si on n’est que deux à y avoir pensé."

Toujours en tête au classement général, le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota) est arrivé 4e mercredi et concède deux minutes à Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel (2e à +9 min 03 au général).