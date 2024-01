Dakar: Sainz virtuellement en tête à mi-parcours de l'étape "48h chrono"

A mi-parcours de cette étape redoutée de tous - une boucle de 780 km dans le désert avec plus de 600 km de spéciales pour les motos et près de 550 pour les autos - c'est le vétéran Carlos Sainz qui tire les marrons du feu.

Cette demi-étape a fait deux victimes de marque: l'ex-leader du classement, le Saoudien Yazeed Al-Rajhi, a abandonné après avoir fait plusieurs tonneaux et gravement endommagé sa Toyota. Lui et son co-pilote sont sains et saufs mais la course est terminée pour eux.

Autre maudit du jour: "Mr Dakar" Stéphane Peterhansel, était en rade en plein désert à la mi-journée, victime d'une panne d'hydraulique qui l'empêchait d'actionner le cric pour changer une roue, et qui le privait de direction assistée.

"Nous avons crevé, et le corps du cric hydraulique a lâché", a raconté Peterhansel, cité par l'organisation: "Comme nous n'avons pas de cric manuel, on ne sait pas comment on va pouvoir changer la roue. Le système hydraulique étant endommagé, je n'ai plus de direction assistée et je ne sais pas comment on va s'en sortir".

Quoi qu'il arrive, le Dakar 2024 est perdu pour l'homme aux 14 victoires, six à moto et huit en auto.

Partis à l'aube, les concurrents étaient obligés de s'arrêter à 16h00 (14h00 heure française) pour rejoindre l'un des sept bivouacs mis en place dans le désert. Sans assistance, sans information sur le classement et sans moyen de communication, ils devaient passer la nuit "à la dure", sous la tente et avec des rations "militaires" de nourriture, avant d'achever l'étape vendredi.

Cette étape marathon est le dernier gros morceau de la première semaine, avant la journée de repos samedi à Ryad.

- Moto: Van Beveren en tête -

Chez les motards, le Français Adrien van Beveren a pris les devants, et son coéquipier chez Honda, l'Américain Ricky Brabec, est virtuellement repassé devant le Botswanais Ross Branch (Hero Motorsports) en tête du général.

Au dernier point de chronométrage complet avant l'arrêt aux bivouacs, van Beveren devançait Brabec d'1 min 21 sec. L'Australien Toby Price était troisième à 1 min 49.

Au général, Brabec devance Branch de 2 min 48, et le Chilien Jose Cornejo (Honda) de 6 min 37.

Van Beveren se rapproche pour sa part à 13 min 02 du leader, en quatrième position.

Pablo Quintanilla, vainqueur de l'étape de mercredi, a été le malchanceux du jour. Il est tombé en panne d'essence à une dizaine de kilomètres du premier ravitaillement, et a perdu presque une heure et demie, le temps d'être dépanné.

Le parcours de cette étape n'est pas le même pour les autos et pour les motos. Les motards à l'avant de la course ont déjà parcouru 513 km. Il leur en reste encore une grosse centaine à boucler vendredi matin.