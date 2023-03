Dans une nouvelle équipe, Brent Van Doninck sera le seul Belge en MXGP cette saison

"C'est vraiment fou que je sois le seul. Au cours des dernières années, beaucoup de compatriotes ont pris leur retraite. Le sport a vraiment fait un pas en arrière en Belgique. Il n'y a plus que quelques circuits, et ça n'incite plus la jeunesse à pratiquer le motocross. Honnêtement, je ne m'attends pas à une amélioration dans le domaine", a expliqué Van Doninck mardi, sur le circuit de Lommel. La saison dernière, Jeremy Van Horenbeek et Cyril Genot avaient également représenté la Belgique au cours de la saison de MXGP.

Le pilote belge a hâte de commencer la saison après une longue préparation. "J'aimerais commencer la saison comme j'ai terminé la précédente. Être constant dans le top-10, une fois ou l'autre dans le top-5. On verra ensuite si je peux franchir une nouvelle étape. Peut-être qu'un podium est atteignable, par exemple à domicile."

Brent Van Doninck veut néanmoins rester raisonnable, après son transfert de chez Yamaha à Honda. "Une place dans les cinq premiers des Grands Prix, c'est à peu près ce que ma nouvelle équipe attend de moi. Et puis, un top-10 au classement général, ce serait beau. J'y étais presque arrivé la saison passée." Son équipe avait refusé qu'il coure le dernier Grand Prix une fois son départ acté. "Mon équipe actuelle est très professionnelle, et c'est le plus important. Il y a beaucoup d'occasions de faire des essais, de changer des choses et d'ajuster la moto à son goût, jusque dans les détails. Je suis très satisfait de la moto telle qu'elle est actuellement."