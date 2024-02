Déjà la fin de l'hybride en Rally1 au championnat du monde en 2025

Le système hybride était apparu en 2022 dans le championnat WRC où s'alignent cette saison Toyota, Hyundai et Ford M-Sport.

"La catégorie Rally1 actuelle continuera d'être la voiture phare du WRC à la fois en 2025 et en 2026, mais avec des modifications afin de réduire les coûts et les performances", peut-on lire dans le communiqué de la FIA. "L'unité hybride va être supprimée, mais la baisse de performance sera compensée par une réduction du poids total, une réduction de la bride d'admission d'air et de l'aérodynamique".