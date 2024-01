"Deux erreurs de navigation" ont fait basculer l'étape de Guillaume de Mevius

"C'était une journée très difficile pour nous, vraiment", a regretté De Mevius à l'arrivée. "Après 15 kilomètres, nous avions du mal avec la navigation et nous avons commis une erreur. Après 350 kilomètres, nous en avons commis une deuxième. C'est notre première course ensemble et ce, en plus, au plus haut niveau. Il y a eu quelques incompréhensions et nous avons dû chercher notre chemin quelques fois."

En fin d'étape, Guillaume de Mevius a délibérément levé le pied pour les 100 derniers kilomètres. "Nous avons entendu un bruit bizarre et choisi la sécurité pour terminer l'étape. Nous gagnons une place au classement général, mais perdons un peu de terrain par rapport au podium. Nos poursuivants se rapprochent, mais ce n'est pas encore fini. Nous essaierons de faire mieux demain."