Double podium pour Gilles Stadsbader à Valence

Antépénultième manche du championnat, le rendez-vous espagnol a permis à Gilles Stadsbader et à son équipier italien Mattia Michelotto de rester dans la lutte pour le titre avec une 3e place en Course 1 samedi suivie d'une 2e place en Course 2 ce dimanche.

En tête après les arrêts aux stands, Stadsbader n'a pas su résister aux assauts de l'Italien Marzio Moretti dans l'avant-dernier tour et a loupé de peu un troisième succès cette saison. Le duo est 2e du championnat avec 13 points de retard sur le Néo-Zélandais Brendon Leitch, vainqueur de la Course 1 du samedi.