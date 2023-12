Dries Vanthoor et BMW M Team WRT deuxièmes des 12 Heures d'Abou Dhabi

Dries Vanthoor et son BMW Team WRT ont fini 2e de la dernière course de la saison du Grand Tourisme international, au 12 Heures du Golfe. L'événement a pris de l'ampleur en 2023, le mini-championnat Intercontinental GT Challenge étant venu s'y greffer pour y disputer sa finale. Vingt-quatre GT3 ont finalement pris le départ, mais seulement cinq d'entre elles étaient reprises dans la catégorie Pro pour viser la victoire au classement général.

L'écurie belge BMW M Team WRT a joué la victoire jusque dans les dernières minutes de course sur le circuit de Yas Marina avec la BMW M4 GT3 N.46 confiée au Limbourgeois Dries Vanthoor, au Britannique Nick Yelloly et à l'Italien Valentino Rossi. Finalement, la voiture blanche A fini l'épreuve à 12 secondes de la Mercedes-AMG GT3 N.99 GruppeM Racing des Allemands Luca Stolz et Maro Engel, et du Canadien Mikhael Grenier.

La BMW N.46 a perdu du temps suite à un souci de pedal box et une pénalité de 5 secondes pour non-respect des limites. Ces deux contretemps lui ont vraisemblablement coûté la victoire. L'autre BMW de l'équipe WRT, la N.32 de l'Aubelois Charles Weerts, du Sud-Africain Sheldon Van der Linde et de l'Autrichien Philipp Eng, a pour sa part rencontré un bris d'échappement ayant annihilé ses chances de bon résultat. La BMW noire termine 14e, à 6 tours de la tête.