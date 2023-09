Dries Vanthoor et Charles Weerts vainqueurs à Valence

Après des qualifications difficiles, ils ont su limiter les dégâts samedi en remontant de la 15e à la 5e place en Course 1. Partis depuis la 13e place de la Course 2 ce dimanche, une bonne gestion des neutralisations et surtout un nouvel arrêt aux stands très rapide leur ont permis d'aller chercher leur première victoire de la saison.

Une victoire qui leur permet de garder une petite chance de titre lors du dernier rendez-vous puisqu'ils ont 14,5 points de retard sur les leaders Raffaelle Marciello (Sui) et Timur Boguslavskiy (Rus).

Du côté des autres pilotes belges, Gilles Magnus (Audi R8 LMS GT3 Comtoyou) s'est imposé en Course 1 en Gold Cup avant de terminer 3e ce dimanche avec le Britannique Finlay Hutchinson. Après une belle remontée de la 22e à la 8e place en Course 1, Maxime Martin et son équipier italien Valentino Rossi (BMW M4 GT4 WRT) ont rapidement été contraints à l'abandon en Course 2, un hors-piste du Bruxellois au départ endommageant le radiateur. Enfin, Frédéric Vervisch et Nicolas Baert (Audi R8 LMS GT3 Comtoyou) ont terminé 6e de la Course 1 et 10e de la Course 2.

La dernière manche aura lieu à Zandvoort, aux Pays-Bas, du 14 au 15 octobre.