ELMS: Deuxième à Aragon, Alessio Picariello reprend la tête de la classe GTE

Dans la région d'Alcaniz, le Carolorégien et ses deux équipiers, le Canadien Zac Robichon et l'Américain Ryan Hardwick, ont pris la deuxième place dans la catégorie GTE au volant de la Porsche 911 RSR N.16 de l'équipe allemande Proton Competition. Ils terminent derrière les vainqueurs Takashi Kimura, Davide Rigon et Greg Huffaker (Ferrari 488 GTE N.57 Kessel Racing) et devant leurs équipiers Michael Fassbender, Richard Lietz et Martin Rump (Porsche 911 RSR N.93 Proton Competition). Le Grézien Ulysse De Pauw a pris pour sa part la dixième place dans la catégorie sur la Ferrari 488 GTE N.51 AF Corse qu'il partage avec le Grec Kriton Lendoudis et le Portugais Rui Aguas.

Grâce à leur deuxième place à Motorland Aragon, Picariello, Robichon et Hardwick reprennent la tête du championnat dans la catégorie GTE avec deux points d'avance sur Kimura et Huffaker alors qu'il reste trois courses à disputer.