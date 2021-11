Lewis Hamilton gagne au Brésil et... interrompt le mariage d'un jeune couple de passionnés (vidéos)

La victoire de Lewis Hamilton au GP du Brésil a fait des heureux. Au moins deux, qui se mariaient dimanche dernier en plein milieu du GP brésilien, disputé à Sao Paulo. Des images circulent de ce couple, installé devant une pancarte d'Hamilton en taille réelle, qui apprend en pleine cérémonie que le Britannique l'a emporté. Ils se sont alors emportés, interrompant la cérémonie pour fêter la victoire comme si c'était la leur.

Plus tard dans la soirée, ils ont même tenté un magnifique shoey digne des plus grandes heures de Daniel Ricciardo. Le team Mercedes et Lewis Hamilton ont partagé ces images, qui sont sans doutes parmi les plus insolites de la saison. "C'est génial", a écrit Hamilton. Difficile de lui donner tort.