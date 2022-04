"Cela arrive, ça n'a rien d'excitant": Max Verstappen ne cache pas son malaise après avoir pris un tour à Hamilton

Max Verstappen a remporté le GP d'Émilie-Romagne ce dimanche. Le Néerlandais a connu une course très tranquille et a triomphé en devançant son coéquipier Sergio Pérez. Une course marquée par un événement symbolique.

En fin d’épreuve, Lewis Hamilton, seulement 13ème au volant de sa Mercedes, a été contraint de laisser passer son rival de l’an dernier, Max Verstappen, qui lui a donc pris un tour. Une situation totalement inimaginable il y a encore quelques mois.

Interrogé en fin de course sur ce dépassement inattendu, le champion du monde a préféré calmer le jeu, évitant d’en rajouter une couche. "Honnêtement, ils sont tellement lents depuis le début de la saison, ça n’a rien d’excitant. Cela arrive", a sobrement précisé le Néerlandais, souhaitant rapidement changer de sujet.

De son côté, Toto Wolff, le patron de Mercedes, s’est confondu en excuses auprès de Lewis Hamilton dans les secondes qui ont suivi l’arrivée. "Lewis, je suis désolé que tu aies dû conduire cette voiture aujourd’hui, je sais qu’elle était impossible à piloter. Je suis désolé, c’était une course terrible", a déclaré l’Allemand dans un échange radio.

Mercedes espère amener ses premières évolutions à Miami, dans deux semaines, avec l’intention de remonter vers le haut du peloton. George Russell, lui, a terminé 4ème hier.