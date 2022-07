"Circuit incroyable", "Ce serait une erreur", "Tout le monde aime Spa": les pilotes de F1 se soulèvent pour sauver le GP de Belgique

L'avenir du GP de Belgique de Formule 1 se joue en ce moment dans les coulisses. Les promoteurs de la course essayent tant bien que mal de sauver le circuit belge, dont la présence au calendrier en 2023 est menacée en raison de l'expansion de la discipline. L'Afrique du Sud, notamment, pourrait voler la place du GP de Belgique. Ce qui ne plaît pas du tout aux pilotes, qui ont fait front commun, hier au Castellet, pour défendre le tracé belge.

L'un des plus grands défenseurs du GP de Belgique s'appelle Sebastian Vettel. Pour lui, retirer Spa-Francorchamps s'apparenterait à un affront. "Spa, c'est une piste incroyable", a lancé l'Allemand. "Je ne connais aucun pilote qui n'aime pas Spa, tout le monde aime Spa ! En revanche, je connais des pilotes qu'il n'aiment pas le circuit en Russie ou au Castellet. Les nouveaux circuits sont tous similaires. Je n'ai rien à dire sur le sujet, mais je choisirais de sauver Spa. Ce serait une erreur, pour de trop nombreuses raisons", a précisé le pilote Aston Martin.

Une piste évoquée est celle de l'alternance avec le GP de France, qui se déroule sur le circuit du Castellet. Mais dans le paddock du circuit français, où se déroule l'épreuve ce weekend, les avis sont unanimes: Spa doit avoir la priorité. "Si je dois choisir ? Spa, facile !", affirme par exemple Lando Norris. "Ma mère vient de Belgique. Je suis à 50% flamand. C’est autant une course à domicile pour moi que Silverstone d’une certaine manière. J’ai personnellement beaucoup plus de liens avec la Belgique où j’ai passé beaucoup de moments durant mon enfance. Et puis surtout j’aime la piste", a-t-il détaillé.

Charles Leclerc lui a embrayé le pas. "Pour le caractère du tracé, j’opterais pour Francorchamps. Je préfère le circuit", a lancé le Monégasque, qui a reconnu qu'il avait aussi une attache particulière avec le GP de France. "Vous demandez à un pilote français ce qu’il veut entre son propre Grand Prix ou le Grand Prix de Belgique. J’aime la France, je veux courir dans mon pays devant mes fans et mes supporters et je soutiendrai toujours ce Grand Prix avant tout autre. Mais d’un autre côté, Spa est probablement mon circuit préféré du calendrier. J’ai grandi en regardant les courses de F1 là-bas, c’est un si beau circuit, un endroit formidable pour la course. Ce serait une perte pour les pilotes et pour la Formule 1", répond de son côté Pierre Gasly.

Enfin, le champion du monde Max Verstappen n'a pas fait dans la demi-mesure. "Ce serait vraiment dommage de perdre Spa. C'est mon circuit préféré et ils ont aussi récemment changé les dégagements. Je pense que c'est tout simplement un circuit incroyable dans une voiture de F1, n'importe quelle voiture pour être honnête, avec tous les virages rapides et sa fluidité en général", a précisé le Néerlandais.

Carlos Sainz, lui, propose d'alterner les GP de France et de Belgique pour conserver Spa au calendrier. "Je pense qu'il y a un compromis à trouver parce qu'au final, nous aimons tous aller en France, à Spa, mais en même temps la F1 se développe énormément. Je pense que le meilleur compromis serait de faire une rotation. Je comprends que la France ou Spa ne peuvent peut-être pas se permettre de figurer au calendrier chaque année, mais j'espère qu'au moins tous les deux ou trois ans nous pourrons visiter Spa dans une F1. J'espère simplement que même si Vegas, l'Afrique du Sud, peu importe, arrivent, nous pourrons toujours revenir en France ou à Spa de temps en temps pour continuer à profiter de ce genre de circuits", a détaillé l'Espagnol.

Spa-Francorchamps est soutenu dans le paddock. Le circuit doit cependant répondre à de nouvelles exigences financières et améliorer son infrastructure pour le divertissement hors-piste. Les discussions vont se poursuivre.