"Des équipes trichent en F1": la bombe du boss de Mercedes qui secoue le paddock

Toto Wolff, le patron de l'équipe Mercedes en Formule 1, n'a pas mâché ses mots dans un entretien accordé aux médias à quelques jours du GP de France, organisé ce weekend au Castellet. Pour l'Autrichien, il y a aujourd'hui un problème dans le paddock, et pas des moindres.

"Certaines équipes trichent en F1", a-t-il lâché, en évoquant un dossier spécifique relatif à des patins disposés sur les voitures. "Certaines équipes ont des patins qui disparaissent comme par magie lorsque leur voiture touche le sol, ce qui n’est pas permis, dénonce Wolff. La raison d’être des patins est précisément de réduire l’usure du plancher, mais si les patins peuvent miraculeusement disparaître dans le plancher, alors c’est contraire aux règles", détaille Toto Wolff.

Pour lui, les concurrents ont aussi trouvé un moyen de violer le règlement sur un autre élément. "La deuxième chose, c’est qu’un plancher peut être flexible, mais qu’il ne doit pas bouger plus que la tolérance, qui est d’un millimètre. Si le plancher s’éloigne de plusieurs millimètres, on gagne en performance et c’est clairement à l’encontre des règles également", a-t-il presté.

Pour lui, la F1 doit intervenir rapidement, si possible avant le GP de Belgique, qui suit une trêve estivale.