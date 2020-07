"Encore une excuse de merde": l'énorme tacle du patron de Mercedes concernant le moteur Ferrari

Toto Wolff semble doucement perdre patience au sujet de Ferrari. Le directeur de l'écurie Mercedes a récemment taillé le constructeur italien, qui affirme que le nouveau règlement technique dessert l'équipe italienne.

En 2019, la FIA avait instauré une nouvelle règle technique liée au débit de carburant. Ce dernier a été limité. Ferrari regrette cette décision et pense que cela explique en grande partie le mauvais début de saison de ses troupes. Mattia Binotto, le Team Principal de la Scuderia, l'avait affirmé haut et fort au GP de Hongrie il y a une dizaine de jours.

Des propos qui énervent Toto Wollf, le directeur de Mercedes. "Les directives techniques ? Encore une excuse de merde", a rétorqué l'Allemand, dont les propos sont retranscrits par Marca. "À Austin, l'an dernier, ils ont clarifié ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas, ce qui était important. Je pense que l'ironie de l'histoire est que certains de nos concurrents nous ont laissés presque épuisés, nous poussant à la limite l'an dernier, nous poussant à nous développer et à innover pour être compétitifs. Et nous y voilà", a-t-il poursuivi.

Depuis la reprise, Mercedes paraît injouable, trônant en tête des deux championnats. Wolff refuse pour autant de parler d'un championnat déjà plié. "Il n'y a pas un seul neurone dans nos cerveaux qui pense que ce championnat est gagné", affirmé le patron de l'équipe Mercedes, qui a détaillé son approche. "C'est quelque chose qui peut vraiment mal tourner. Si nous prenions la saison 2020 pour acquise et attendions en gros de récupérer le trophée à Paris en décembre, nous n'aurions pas gagné les championnats que nous avons gagné", a-t-il poursuivi.

Le prochain GP aura lieu ce weekend à Sliverstone.