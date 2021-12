Lewis Hamilton ne glanera pas sa huitième couronne mondiale cette saison. Le pilote britannique s'est incliné face à Max Verstappen au GP d'Abu Dhabi, offrant le sacre à son rival néerlandais sur Red Bull.

Interrogé après la course, le pilote Mercedes a salué les performances de Verstappen. "D'abord félicitations à Max et à son équipe. Il a fait un boulot fantastique cette année. Toute mon équipe, tout le monde à l'usine et ici, a travaillé très dur cette année. Ca a été une saison parmi les plus difficiles. Je suis très fier d'eux et heureux de partager ce cheminement avec eux. On a tout donné pendant la fin de saison, on n'a jamais abandonné et c'est le plus important".