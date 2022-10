"Il nous coûte une fortune": le patron de Haas dézingue le fils de Michael Schumacher pour ses crashs à répétition

L'avenir de Mick Schumacher pourrait se dessiner loin de la Formule 1. Le pilote allemand, engagé par l'équipe Haas depuis deux ans, est désormais menacé. Avec ses 12 points, il est distancé par son coéquipier et voit son baquet menacé par Nico Hulkenberg, qui est considéré comme le grand favori pour lui succéder en 2023. Gene Haas, le patron de l'équipe américaine, a lui aussi laissé sous-entendre que c'était terminé.

Interrogé par AP, l'Américain a regretté les nombreuses sorties du pilote allemand. "Dans ce sport, toute erreur, au niveau des pilotes, de la stratégie, des pneus vous coûte des millions de dollars. Mick a un gros potentiel, mais il nous coûte une fortune, parce qu'il détruit trop de voitures et que chaque crash nous coûte de l'argent que nous n'avons pas", a fustigé Gene Haas.

Pour lui, il faut désormais des résultats très probants pour sauver sa place en F1. "S'il gagne la prochaine, on le garde. N'importe où d'autre, c'est une zone grise. S'il nous rapportait des points, s'il était un Max Verstappen et qu'il cassait nos voitures, on pourrait l'accepter. Mais quand tu joues à l'arrière du peloton et que tu détruis la voiture, ça devient difficile", a-t-il poursuivi.

Le message est clair.