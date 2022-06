"Il y a eu assez de temps pour apprendre": Lewis Hamilton flingue le beau-père de Max Verstappen après ses insultes racistes

Nelson Piquet est dans de beaux draps. Le triple champion du monde de Formule 1, devenu le beau-père de Max Verstappen qui sort avec sa fille, est accusé d'avoir traité le Britannique de "petit nègre" après un incident avec Verstappen au GP d'Angleterre l'an dernier.

Après la FIA et Mercedes, c'est Hamilton lui-même qui a tenu à réagir à ses propos. Et sans y aller par quatre chemins. "C'est plus que des mots. Ces pensées archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes, j'ai été visé toute ma vie. Il y a eu assez de temps pour apprendre, maintenant, il faut des actions", a lancé le Britannique.

La pression s'accentue sur l'ancienne star du sport auto brésilien.