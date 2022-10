"Je ne serai pas sur la grille": Daniel Ricciardo annonce une "pause" dans sa carrière en F1

Daniel Ricciardo a confirmé samedi qu'il ne sera pas sur la grille lors de la saison 2023 de Formule 1 après la fin de son contrat avec McLaren au terme de la saison actuelle. "Je pense que c'est la réalité, je ne serai pas sur la grille en 2023", a confié l'Australien samedi. Ricciardo, 33 ans, a vu une nouvelle porte se fermer pour la prochaine saison avec la signature de Pierre Gasly chez Alpine samedi.

Le Français remplacera Fernando Alonso, qui rejoindra Aston Martin, au sein de l'écurie. Le Néerlandais Nyck De Vries remplacera lui Gasly chez AlphaTauri. Avec encore une place disponible chez Haas et une chez Williams, Ricciardo a annoncé qu'il ne sera pas sur la grille en 2023 malgré les rumeurs d'une arrivée chez Mercedes comme pilote de réserve. "Je pense que c'est la réalité, je ne serai pas sur la grille en 2023", a déclaré Ricciardo. "J'étais préparé à cela et ce n'est pas vraiment une surprise. Je vais essayer de me préparer pour 2024. Mon objectif est de rester impliqué en Formule 1. C'est comme si j'appuyais sur pause. Mentalement, je ne suis pas encore prêt à concourir dans une autre compétition. Je suis encore très engagé en F1 et je pense que cela me fera du bien de ne pas avoir de baquet."

Fin août, McLaren avait annoncé la fin de sa collaboration avec Ricciardo à la fin de la saison. Le pilote australien sera remplacé par son jeune compatriote Oscar Piastri, 21 ans, aux côtés de Lando Norris.