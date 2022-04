"Je suis éliminé": le terrible aveu de Lewis Hamilton après un GP infernal à Imola

Lewis Hamilton n'y arrive pas. L'Anglais, septuple champion du monde de F1, a vécu un weekend infernal à Imola, franchissant la ligne d'arrivée au 13ème rang, concédant même un tour à Max Verstappen, son rival de l'an dernier. Totalement à court de rythme, Hamilton semble perdu au volant de sa W13 qu'il ne parvient pas à maîtriser.

Une performance absolument désastreuse qu'Hamilton n'a pas niée. Le Britannique s'est présenté face aux médias après la course, le visage fermé et visiblement touché par ce weekend compliqué. L'occasion pour lui de se positionner sur la suite de la saison. "C'était difficile, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Ce n'est vraiment pas simple", a-t-il d'abord déclaré. "Je suis éliminé de la course au titre, ce n'est même plus une question à se poser", a-t-il renchéri. "Mais je continuerai à travailler aussi dur que possible pour nous ramener au sommet. C'est un weekend à oublier", a conclu le Britannique.

Première tentative de correction dans deux semaines à Miami.