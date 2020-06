"Les noirs sont plus souvent coupables de racisme": ces propos de l'ancien patron de la F1 font bondir Lewis Hamilton

L'actuel champion de Formule 1 Lewis Hamilton a condamné les déclarations "ignorantes" sur le racisme de l'ancien patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone.

Plus tôt, dans une déclaration, l'organisation de la principale catégorie de la course automobile avait aussi pris ses distances par rapport aux déclarations faites par le Britannique de 89 ans. Il avait déclaré dans une interview à CNN que les Noirs sont plus souvent coupables de racisme que les Blancs.

Le sextuple champion du monde, 35 ans, a soutenu publiquement le mouvement "Black Lives Matter". Il a mis en place un comité pour aider le sport automobile à attirer plus de jeunes issus de milieux noirs. "Bon sang, je ne sais même pas par où commencer", a déclaré Hamilton qui a jugé que les commentaires d'Ecclestone "ignorants et sans éducation" ont "souligné exactement" ce qui ne va pas. "Il est maintenant parfaitement logique que rien n'ait été dit ou fait pour rendre notre sport plus diversifié. Ou pour lutter contre les abus racistes que j'ai rencontrés au cours de ma carrière", a déclaré le Britannique sur Instagram.

"Si quelqu'un qui a dirigé ce sport pendant des décennies a un tel manque de compréhension des problèmes profondément enracinés auxquels nous, les Noirs, sommes confrontés au quotidien, comment pouvons-nous attendre de tous ceux qui travaillent sous ses ordres qu'ils le comprennent. Cela commence au sommet".

"Ces déclarations n'ont pas leur place dans une société qui recherche l'unité", ont déclaré plus tôt les dirigeants de la Formule 1. "Nous ne soutenons en aucune façon les déclarations d'Ecclestone. Nous soulignons également qu'il n'a joué aucun rôle dans notre organisation depuis 2017".

Ecclestone a également déclaré que le racisme n'existe pas du tout en Formule 1. Cependant, il a fait l'éloge de Lewis Hamilton. Le champion du monde s'oppose au racisme par plusieurs initiatives et souhaite que les Noirs jouent un rôle plus important dans la Formule 1. "Ce que fait Hamilton est fantastique", a déclaré Ecclestone.