"Mercedes jusqu'à ma mort": Lewis Hamilton écarte l'hypothèse d'une retraite et déclare sa flamme à son écurie

La retraite, ce n'est finalement pas pour tout de suite pour Lewis Hamilton, 37 ans. Le septuple champion du monde a fait quelques déclarations intéressantes au site officiel de la F1 à propos de son avenir. Il y évoque notamment sa relation avec son écurie Mercedes et son souhait d'y rester encore très longtemps.

"Pendant des années, nous avons eu plus ou moins des histoires de retraite. Je me sens en meilleure santé que jamais, car je me concentre beaucoup sur ça. Je me sens en forme. J'aime ce que je fais et je ne compte pas m'arrêter de si tôt", a-t-il ainsi expliqué.

Un nouveau contrat ?

Il y a quelques semaines, le patron de Mercedes évoquait la priorité de l'écurie : prolonger le contrat de l'Anglais. "Mon objectif a toujours été d'être avec Mercedes. J'aime que nous ayons cette longue relation. Je pense que je serai toujours avec Mercedes jusqu'au jour de ma mort. Je me sens capable de courir un peu plus longtemps, donc je vais potentiellement me diriger vers cela".





Hamilton a toujours eu l'intention de finir sa carrière dans l'écurie allemande, et compte donc bien continuer à y participer, d'une manière ou d'une autre, après sa retraite sportive. L'intention de Hamilton de représenter Mercedes après sa retraite correspondrait à la poursuite d'un projet initié avec Mercedes. En juin 2020, le pilote a créé avec l'Académie royale britannique d'ingénierie la "Commission Hamilton". Cette commission vise à mettre en place des cursus universitaires pour aider les jeunes issus de minorités à exercer un métier dans la compétition automobile.