"Michael Schumacher communique avec ses yeux": les propos d'un mannequin sont-ils fiables?

Le 29 décembre 2013, le septuple champion du monde de F1 Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski. Pris en charge au CHU de Grenoble, l'Allemand avait fini par être transféré à l'hôpital de Lausanne, en Suisse, cinq mois plus tard.

Depuis, le mystère plane autour de sa santé.

Il y a peu, l'ancien patron de l'écurie Ferrari, Jean Todt, qui resté très proche de son ami Michael Schumacher, avait laissé entrevoir une sortie du tunnel. "J'ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat", avait-il expliqué.

A présent, l'ex-femme de Flavio Briatore, le patron d'écurie qui avait donné sa chance à "Schumi" chez Benetton en 1991, a donné des nouvelles de la légende allemande en participant à une émission de téléréalité. Dans ce programme, les autres candidats ont inévitablement posé des questions au mannequin Elisabetta Gregoraci, qui a divorcé en 2018 de Flavio Briatore. Elle a accepté de partager les confessions de l'homme d'affaires pour raconter ce qu'elle sait de l'état de santé de Schumacher.

"Il ne parle pas. Il communique avec ses yeux. Seules trois personnes peuvent aller le voir", a répondu Elisabetta Gregoraci à un autre candidat, selon Sport Mediaset.

"Ils ont aussi déménagé en Espagne et sa femme a fait un hôpital à la maison", a poursuivi la candidate. Reste à savoir si ces propos lâchés dans le cadre d'une téléréalité peuvent être réellement pris au sérieux.

La semaine dernière, Erich Riederer, un neurologue à Zurich a par ailleurs déclaré qu'il pense que Michael Schumacher "est dans un état végétatif" et que jamais il ne redeviendra celui qu'il était avant.

Selon le neurochirurgien, qui est intervenu dans le documentaire "Michael Schumacher: en quête de vérité", l'ancien pilote de F1 aurait pu aller mieux si les médecins français qui l'ont pris en charge avaient réagi plus vite. "Les neurochirurgiens disent toujours 'time is brain', c’est-à-dire il faut agir tout de suite. À mon avis, on a attendu trop longtemps jusqu'au soulagement du cerveau. Si vous laissez le temps passer, vous allez détruire des substances cérébrales".

L'état de santé de Michael Schumacher reste malgré tout un secret. La famille tient à garder les informations précises pour elle et ne donne aucune information. Nous ne savons toujours pas s'il est sorti de son coma, entamé en décembre 2013, où s'il est actuellement conscient.