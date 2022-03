Laury Layani a encore frappé. Cette artiste française est spécialisée dans la réalisation de portraits de sportifs, qu'elle représente dans des peintures aussi colorées que spectaculaires, toujours ornées de belles références liées à la personne. Cette semaine, elle a offert à Lewis Hamilton une peinture à son effigie en le rencontrant lors d'un défilé de mode.

Le pilote Mercedes, surpris, s'est arrêté immédiatement, subjugué par ce portrait. "Oh Waw, c'est vous qui avez fait ça ? C'est pour moi ? Vous rigolez ? Je suis honoré !", a lancé l'Anglais, visiblement séduit. Il a immédiatement invité la jeune femme pour une photo souvenir et a emporté la toile avec lui dans la foulée. Ce n'est pas la première fois que Laury Layani arrive à ses fins, parvenant notamment à offrir ses peintures à Novak Djokovic, Romain Grosjean ou encore Sergio Ramos et Esteban Ocon.

Jugez plutôt ce travail méticuleux !