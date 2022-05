"On a ruiné l'étage"; "Ils nous ont virés de la piscine": les anecdotes folles des pilotes McLaren sur les fêtes dans leurs hôtels

L'ambiance est visiblement bonne du côté de McLaren. Le team de Formule 1 héberge l'un des duos les plus sympathiques de la discipline, entre le super talent Lando Norris (22 ans) et l'expérimenté Daniel Ricciardo (32 ans). Deux pilotes devenus de bons amis et qui partagent visiblement des soirées animées, y compris pendant une saison.

C'est ce qu'ils ont raconté dans une interview accordée en marge du GP de Miami la semaine passée. Les deux hommes ont été invités à raconter leur meilleur souvenir de soirée depuis leur arrivée en Formule 1. Sans vouloir entrer dans les détails, Ricciardo a révélé avoir déjà choqué le personnel d'un hôtel avec un groupe d'amis. "Je n'ai pas seulement ruiné ma chambre, j'ai ruiné tout l'étage", a-t-il raconté.

De son côté, Lando Norris est revenu sur une célébration d'équipe un peu trop animée. "On avait pris possession de tout l'étage", commence le jeune britannique. Et les choses ont dérapé. "Ils nous ont virés de la piscine. On commençait à devenir un peu trop virulents dans la piscine et tout le monde, pas seulement moi, s'est fait virer. On est montés dans les chambres et on a terminé la fête là-bas", a-t-il détaillé par la suite. "Je suis désolé si j'ai perturbé qui que ce soit, que ce soit dans l'étage du dessus ou du dessous. Mais on s'est bien amusés", conclut le Britannique.

L'art de la fête, ça se cultive chez McLaren.