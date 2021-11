Lewis Hamilton a pris un solide coup sur la tête hier après-midi. Le pilote britannique a été disqualifié des qualifications pour une violation du règlement au niveau de son DRS, ce petit clapet sur l'aileron arrière qui s'ouvre pour offrir un boost de puissance aux F1. Parti dernier de la course sprint, il a néanmoins convaincu avec une limitation des dégâts.

Il a en effet remonté 15 pilotes en 24 tours pour terminer cinquième. Son rival pour le titre, Max Verstappen, n'a pu convertir sa pole et a terminé l'épreuve au second rang. Le Néerlandais compte désormais 21 points d'avance. Après l'épreuve, Toto Wolff, le patron de Mercedes, a encouragé son pilote en insultant la concurrence. "Super boulot Lewis. Tu as limité les dégâts. On les emmerde tous", a-t-il lâché. "Reçu. Ce n'est pas encore fini", a répondu le septuple champion du monde, qui partira donc dixième tout à l'heure à 18h pour le GP.