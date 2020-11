Michael Schumacher, victime d'un accident de ski en 2013, continue d'attiser la curiosité. Sur RTL, l'un de ses plus proches mentors, Jean Todt, a donné des nouvelles du champion allemand.

La situation autour de Michael Schumacher reste mystérieuse. Personne ne peut réellement nous dire comment va le septuple champion du monde de Formule 1, rejoint hier au panthéon de la discipline par Lewis Hamilton. Un homme donne cependant régulièrement des informations.

Jean Todt, président de la Fédération Internationale de l'Automobile, est resté très proche de l'Allemand. Il faut dire qu'il était alors à la tête de Ferrari et qu'il y a vécu des années absolument magnifiques. Il est d'ailleurs l'un des seuls à avoir un accès régulier à Schumacher.

Interrogé par RTL, il a donné quelques nouvelles de la légende allemande. "Je vois Michael très souvent, une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même: il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent", a-t-il expliqué. "Il est très bien entouré et il est dans un endroit où il est suffisamment et confortablement bien installé", annonce-t-il ensuite en répondant à une question sur le confinement.

Mais la plus belle partie de cette interview concerne Mick Schumacher. Le fils du champion du monde, présent en F2, devrait débuter en F1 en 2021. Mais est-ce que Michael s'en rend compte ? "Bien sûr qu’il le suit", a clamé Jean Todt. "Il va probablement courir en Formule 1 l’année prochaine. Ça va être un beau challenge. On va être ravi d’avoir un nouveau Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile".

Aucune information, par contre, sur l'état de santé du pilote allemand. Ce dernier est un secret bien gardé par sa famille.

