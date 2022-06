"Petit nègre": le beau-père de Max Verstappen aurait lancé des insultes racistes à Lewis Hamilton

Triple champion du monde de F1, Nelson Piquet aurait complètement craqué après l'incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Silverstone en 2021. Les deux hommes s'étaient accrochés, à très haute vitesse, provoquant un énorme accident dans le chef du pilote néerlandais.

Un an plus tard, alors que le GP d'Angleterre aura lieu ce weekend, CNN Brasil révèle que Nelson Piquet, triple champion du monde et beau-père de Verstappen, aurait lancé des insultes racistes à Lewis Hamilton. Des propos qu'il aurait tenu dans la presse juste après la course. "Le petit nègre a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. Il l'a fait comme un salaud. Il a de la chance, seul l'autre a été foutu", aurait-il lancé, furieux, désireux de défendre le mari de sa fille.

La Fédération Internationale de l'Automobile a déjà répondu à ces propos. "Le language discriminatoire et raciste est inacceptable sous n'importe quelle forme qui soit et n'a aucune place dans notre société. Lewis est un ambassadeur incroyable pour notre sport et mérite le respect. Ses efforts pour accroître la diversité et l'inclusion sont une leçon pour beaucoup d'entre nous", écrit la FIA. "Ensemble, nous partageons une vision d'un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l'importance fondamentale de continuer à poursuivre cette lutte", a embrayé Mercedes, le team qui engage Hamilton.