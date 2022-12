"Pour mon plus grand fan": Charles Leclerc vanne parfaitement Max Verstappen avec un drôle de cadeau de Noël (vidéo)

Comme chaque année, la Formule 1 a dévoilé une vidéo très attendue: le Secret Santa. Chaque pilote tire un autre au hasard et doit lui offrir un cadeau original. Dans le lot, citons notamment des chaussons offerts à Alex Albon, mais aussi la garantie de planter des érables pour Sebastian Vettel ou encore un Monopoly offert à Pierre Gasly. Hasard ou pas, Charles Leclerc a tiré le nom de Max Verstappen, l'un de ses rivaux.

Et le Monégasque n'a pas manqué le coche, en offrant au Néerlandais une version PS5 du dernier jeu vidéo de la F1, avec une couverture composée exclusivement du visage de Leclerc et une note: "Pour mon plus grand fan". De quoi faire rire Max Verstappen, qui a immédiatement compris l'origine de ce cadeau si particulier.

L'ambiance comme on l'aime.