"Vous m'avez arnaqué !", "Ça me dégoûte": Lewis Hamilton flingue son équipe à la radio avant de s'excuser

Le GP des Pays-Bas aurait pu se jouer entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, nous rappelant pendant quelques minutes l'intense bataille livrée entre les deux pilotes en 2021. En tête avant la safety car, provoquée par un incident technique avec Bottas, Verstappen voyait Hamilton le rattraper. Mais encore une fois, c'est Red Bull qui a fait la différence, en faisant immédiatement repasser le Néerlandais aux stands pour mettre des pneus tendres neufs. Mercedes en faisait de même avec Russell, mais laissait Hamilton en piste en mediums.

Résultat: au premier virage, après la relance, Max Verstappen s'emparait du leadership sans jamais le lâcher. Hamilton perdait même le podium, pris de vitesse par son coéquipier et Charles Leclerc. Après la course, à la radio, l'Anglais n'a pas caché sa rage. "Je n'arrive pas à y croire, vous m'avez arnaqué", a-t-il lancé. "Vous n'avez pas idée à quel point ça me dégoûte. C'était notre plus grand raté", a-t-il détaillé.

Quelques minutes plus tard, il présentait ses excuses. "Je m'excuse auprès de l'équipe. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai perdu le fil pendant une seconde et je pense qu'ils savent que c'est la passion qui a parlé. Je retiendrai le verre à moitié plein", a précisé le septuple champion du monde, visiblement conscient qu'il a sans doute dépasser la limite.

La F1 enchaînera un troisième GP consécutif le week-end prochain sur le circuit italien de Monza.