Alex Albon de retour au volant de sa Williams à Singapour

(Belga) Alexander Albon reprendra sa place au volant d'une Williams lors du Grand Prix de Singapour, 17e manche de la saison de Formule 1, dont les essais libres commencent vendredi. Le Thaïlandais avait manqué le précédent Grand Prix, en Italie le 10 septembre, en raison d'une appendicite et de complications qui avaient entrainé une insuffisance respiratoire. Son écurie l'a annoncé mercredi.

"Ma préparation pour Singapour est un peu différente que d'habitude, mais je me sens bien et j'ai fait tout ce qui était possible afin d'être prêt pour l'une des courses les plus physiques du calendrier", a expliqué Albon sur le site de son équipe. "Je ne sous-estime pas l'ampleur du défi que cela va représenter, mais je suis impatient d'entrer en piste vendredi et de reprendre le volant. C'est un super circuit en ville et la course la plus proche de la maison en Thaïlande pour moi, je suis donc vraiment excité d'être ici et de voir les fans qui se sont déplacés." A Monza, Albon avait été remplacé par Nyck de Vries. Le Néerlandais s'était classé neuvième du premier Grand Prix de F1 de sa carrière, engrangeant deux points pour l'équipe. (Belga)