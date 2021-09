Alexander Albon rejoint Nicholas Latifi chez Williams

(Belga) Après l'annonce du départ de George Russell chez Mercedes pour la saison 2022, un baquet s'était libéré chez Williams. Mercredi, l'écurie anglaise de Formule 1 a officialisé l'arrivée du Thaïlandais Alexander Albon. Après une année loin du paddock, l'ancien pensionnaire de l'écurie Red Bull revient aux affaires.

Albon, 25 ans, a débuté en Formule 1 en 2019 chez Toro Rosso avant de passer, durant sa première saison, chez Red Bull pour y remplacer le Français Pierre Gasly, invité à faire le chemin inverse. Il a été confirmé chez Red Bull pour la saison 2020 mais n'est pas parvenu à conserver son baquet pour l'exercice 2021 en raison de résultats inconstants et ce malgré deux podiums, en Toscane et à Bahreïn. Il a été remplacé par le Mexicain Sergio Perez. "Je suis vraiment impatient à l'idée de revenir en F1", a déclaré Albon, cité sur le site de sa future équipe. "Quand on passe un an loin des circuits, on est jamais sûr de pouvoir revenir alors j'aimerais vraiment remercier Red Bull et Williams de croire en moi et m'aider à signer mon retour sur la grille. Williams a réalisé de réels progrès cette saison et j'ai hâte de les aider à continuer en 2022." Latifi, 26 ans, a intégré Williams en 2019, d'abord comme pilote de réserve, avant de devenir titulaire en 2020. Son meilleur résultat est une 7e place en Hongrie cette année. (Belga)