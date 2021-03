Alpine, Gasly, Ocon, les Bleus de la F1

Si elle a vu Romain Grosjean partir vers d'autres horizons, la Formule 1 garde l'accent français avec l'écurie Alpine (ex-Renault) et les pilotes Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine), qui voudront encore aller chercher des podiums, voire plus.

. Gasly, héros attendu

Il a fait vibrer la France et compte bien récidiver. Premier vainqueur français d'un Grand Prix depuis Olivier Panis en 1996, Pierre Gasly a fait à nouveau retentir la Marseillaise en F1, en Italie, le 6 septembre dernier.

Comme une revanche pour le Rouennais, évincé de Red Bull en pleine saison 2019. S'il espère revenir chez Red Bull un jour, il devra encore tirer le meilleur de sa structure soeur AlphaTauri, écurie de milieu de peloton.

"2020 a été ma meilleure saison en Formule 1 et l'objectif c'est de faire encore mieux", a-t-il récemment déclaré, même s'il appelle à "rester réaliste" car sa victoire était "la 2e pour AlphaTauri (ex-Toro Rosso) en 15 ans".

Dans l'écurie italienne au moteur Honda, comme Red Bull, Gasly visera d'abord une meilleure place que son 10e rang au championnat l'an passé. Et, si les planètes s'alignent comme à Monza, il pourrait entrer dans le cercle très fermé des pilotes avec deux victoires ou plus en GP (ils sont 76, et 110 à avoir remporté une victoire au moins).

Gasly, 25 ans, aura comme coéquipier un novice, le Japonais Yuki Tsunoda, plus jeune pilote de la grille à 20 ans.

. Ocon, dans l'ombre d'Alonso

De retour en 2020 après une année sabbatique forcée par son éviction de Racing Point, Esteban Ocon a fini la saison à la 12e place avec 62 points. Il n'a pas tenu la comparaison avec son coéquipier, l'Australien Daniel Ricciardo, 5e avec 119 points.

Cette saison chez Alpine, Ocon devra se mesurer à un autre pilote expérimenté: Fernando Alonso. L'Espagnol de 39 ans, de retour en F1 après deux ans d'absence, proposera une forte adversité à Ocon, 24 ans.

Le natif d'Evreux peut compter sur une confiance décuplée par le premier podium de sa carrière, une 2e place fin 2020 au Grand Prix de Sakhir, et plus généralement sur une bonne fin de saison.

"Il faut reprendre au niveau où j'ai fini l'année, qui était bien meilleur que celui où j'ai commencé, ça sera super important", a-t-il déclaré.

. Alpine, la French touch

En prévision d'un grand chamboulement réglementaire en 2022, qui doit redistribuer les cartes en F1, Renault a fait peau neuve en prenant le nom d'Alpine.

Si la marque Alpine est de Dieppe en Normandie, l'écurie reste basée à Viry-Châtillon (Essonne) pour la partie moteur et à Enstone en Angleterre, pour le châssis.

Marque célèbre dans le sport automobile grâce notamment à des succès en rallye dans les années 1970, Alpine a présenté sa première monoplace, aux couleurs bleu-blanc-rouge. Une voiture qui a remporté, avec la livrée verte d'Aston Martin, le titre officieux de l'esthétisme lors des présentations d'avant-saison.

En attendant 2022, quand il sera envisageable de jouer plus de podiums, voire des victoires, Alpine a métamorphosé son organigramme.

Exit Cyril Abiteboul, qui dirigeait l'écurie Renault depuis son retour en F1 en 2016, et place à un triumvirat: le Français Laurent Rossi président, le Franco-Polonais Marcin Budkowski directeur exécutif et l'Italien Davide Brivio directeur de la compétition.

Rossi conduira l'ensemble de la marque Alpine, également engagée en Championnat du monde d'endurance, Budkowski - déjà en place l'an passé - sera en charge de l'écurie et Brivio s'occupera de la gestion de la course.

Cet ancien dirigeant à succès en MotoGP, qui vient de gagner le championnat du monde avec Suzuki, découvre la F1. Il devra gérer Ocon et, surtout, Alonso, champion du monde 2005 et 2006.