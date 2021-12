Son crash a permis à Verstappen d'être champion: Red Bull voudrait récompenser Nicholas Latifi d'une drôle de manière

Dimanche, le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 a connu un dénouement digne des plus grands films hollywoodiens. Alors que Lewis Hamilton se rapprochait à grande vitesse de la victoire et de son 8e sacre de champion du monde, Nicholas Latifi a crashé sa Williams dans un mur après une passe d'arme avec Mick Schumacher.

Le crash du Canadien eu 53e des 58 tours a provoqué l'entrée de la safety car en piste, obligeant les voitures à ralentir. Lewis Hamilton qui avait une avance très confortable sur son poursuivant et rival au titre Max Verstappen a vu le Néerlandais revenir juste derrière lui à cause de cet incident. Au redémarrage lors du dernier tour, le pilote Red Bull a dépassé la Mercedes du septuple champion du monde pour s'offrir son premier titre.

Plus tard, le directeur de l'écurie autrichienne, Christian Horner aurait déclaré sur la chaine Skysport que pour le récompenser d'avoir indirectement permis à Verstappen de revenir sur Hamilton, Nicholas Latifi recevrait des boissons Red Bull gratuites à vie.

"Merci à Nicholas Latifi pour la voiture de sécurité. Je dois dire qu’avec les commissaires… ils ont fait du bon travail pour que la course reprenne", a soufflé le Britannique. "Il (Latifi) va recevoir un approvisionnement à vie de Red Bull, c’est sûr. Nous avions besoin d’un signe des dieux de la course dans les 10 derniers tours."

Une déclaration sur un fond d'ironie, il n'empêche que le pilote canadien a assuré ne pas avoir fait exprès.

"Je n’étais pas au courant de la situation de la course jusqu’à ce moment-là. Il n’a évidemment jamais été mon intention d’influencer ça, mais j’ai commis une erreur et gâché ma course. Je ne peux que présenter mes excuses d’avoir créé une opportunité par inadvertance", a déclaré le pilote Williams dont l'écurie est motorisée par...Mercedes.