C'est bouclé: voici quand Audi va débarquer en Formule 1

Le constructeur allemand Audi a annoncé s'être associé avec le team suisse de Formule 1 Sauber en vue de son entrée dans la catégorie reine de la course automobile en 2026. Les deux groupes ont annoncé officiellement mercredi leur partenariat. Audi sera le motoriste du team, Sauber étant en charge de la conception et du développement de la voiture.

Sauber court depuis 2018 sous le nom d'Alfa Roméo et ce sera encore le cas en 2023. En revanche en 2024 et 2025, l'écurie devrait retrouver son identité Sauber. Elle continuera à utiliser des moteurs Ferrari lors de cette période.

En 2026, les moteurs de Formule 1 seront hybrides. Le moteur à combustion alimenté par du carburant vert ne pourra fournir que la moitié de la puissance, le reste devra être fourni par le moteur électrique.

"Audi est le meilleur partenaire stratégique pour le groupe Sauber", a déclaré Finn Rausing, l'actionnaire principal et président du conseil d'administration de Sauber Holdings.

"Le partenariat entre Audi AG et Sauber Motorsport est une étape clé pour notre équipe alors que nous continuons à progresser vers l'avant de la grille (de départ, NDLR)", a confié de son côté Fred Vasseur, manager sportif du team. "Devenir l'équipe officielle d'Audi n'est pas seulement un honneur et une grande responsabilité : c'est la meilleure option pour l'avenir, et nous sommes pleinement convaincus que nous pouvons aider Audi à atteindre les objectifs qu'ils ont fixés pour leur aventure en F1."

Audi avait annoncé à l'occasion du Grand Prix de Belgique de Formule 1 son entrée prochaine en F1 sans préciser avec quelle structure.

"Une équipe solide"

"Nous sommes ravis d'avoir obtenu un partenaire aussi expérimenté et compétent pour notre ambitieux projet de Formule 1. Nous connaissons déjà le groupe Sauber, avec ses installations ultramodernes et son équipe expérimentée, grâce à nos précédentes collaborations et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous formerons une équipe solide", s'est réjoui Oliver Hoffmann responsable du programme de Formule 1 chez Audi.

Les premiers essais de la F1 propulsée par Audi sont prévus en 2025.

Le constructeur allemand, filiale du groupe Volkwswagen auquel appartient aussi Porsche, a déjà connu de très grands succès dans la course automobile en remportant les deux premiers titres mondiaux en endurance en 2012 et 2013 et en alignant pas moins de 13 victoires aux 24 Heures du Mans entre 2000 et 2014.

Audi est aussi engagé depuis 2017 dans le championnat du monde de Formule électrique (Formule E) et a remporté le titre des constructeurs dès sa première saison (2017-2018). La firme d'Ingolstadt a aussi décroché huit titres des constructeurs dans le DTM, le championnat allemand des voitures de tourisme.