C'est reparti pour un tour: Lewis Hamilton fait une grande annonce sur son avenir

Lewis Hamilton a dissipé les spéculations selon lesquelles il pourrait quitter Mercedes et la Formule 1 lorsque son contrat actuel expirera à la fin de l'année 2023.

Le septuple champion du monde aborde le Grand Prix du Mexique, 20e rendez-vous du championnat, ce week-end sans avoir remporté la moindre victoire cette saison. S'il termine l'année 2022 sans victoire, ce sera la première fois que cela se produira en 16 ans de carrière.

Et bien qu'il ait perdu le titre de la saison dernière dans le dernier tour de façon controversée face à Max Verstappen, et qu'il ait vu l'homme de Red Bull remporter facilement le championnat de cette année, Hamilton est plus déterminé que jamais.

"Nous allons conclure un autre accord", a déclaré le Britannique de 37 ans à certains médias, dont motorsport.com et la BBC, lors du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier.

"Nous allons nous asseoir et nous allons en discuter au cours de ces deux prochains mois, je dirais. Mon objectif est de continuer à être avec Mercedes. Je suis avec Mercedes depuis que j'ai 13 ans. Et c'est vraiment ma famille : Mercedes-Benz est ma famille. Ils m'ont soutenu contre vents et marées. Ils m'ont soutenu lorsque j'ai été expulsé de l'école."

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a même évoqué une prolongation de cinq ans pour Hamilton, même si l'Autrichien ne sera peut-être plus là à ce moment-là en tant que directeur d'équipe.

La volonté de gagner de Lewis Hamilton demeure intacte, même s'il reconnaît que le non-respect par Red Bull du plafond des coûts en 2021 a rouvert de vieilles blessures, en rappellant, sans la nommer, la fin de saison dernière où le directeur de course Michael Masi a mal interprété les règlements lors de la dernière course à Abou Dhabi l'année dernière, donnant effectivement le titre à Verstappen.

La FIA n'a pas encore annoncé la sanction infligée à Red Bull. Il est très peu probable que Verstappen se voit retirer son titre étant donné que l'infraction est classée comme mineure, et Hamilton ne voudrait pas d'un titre au rabais de toute façon. "Non, parce que le mal est fait", a déclaré Hamilton. "Vous l'avez en quelque sorte enterré et vous êtes passé à autre chose, et puis ça revient, et c'est comme (recevoir) un autre petit coup."