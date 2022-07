Carlos Sainz le plus rapide de la première séance d'essais libres

(Belga) Carlos Sainz (Ferrari) a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, 13e manche du championnat du monde, vendredi à Budapest.

L'Espagnol a bouclé les 4,381 km du circuit de l'Hungaroring en 1:18.750 et a devancé de 130 millièmes de seconde le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et de 289 millièmes son équipier monégasque Charles Leclerc. Les Britanniques Lando Norris (McLaren/+0.549) et George Russell (Mercedes/+0.856) complètent le top 5. Lewis Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde, a lui réalisé le septième temps à 960 millièmes de Sainz. La deuxième séance d'essais libres est prévue vendredi à 17h00. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres est programmée à 13h00 avant les qualifications à 16h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h00. Après le GP de Hongrie, la F1 observera sa trêve estivale annuelle de quatre semaines. La reprise est prévue le dimanche 28 août avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. (Belga)