"Ce type est dangereux": Lando Norris dézingue une nouvelle fois Max Verstappen après le GP du Mexique

Interrogé juste après la course qu'il a terminée à la deuxième place, Norris a été très clair : "Je savais à quoi m'attendre de sa part. À mon avis, sa manière de rouler n'est pas propre. J'ai évité un accident et j'ai sinon fait une bonne course".

Verstappen, qui a pris une autre pénalité de 10 secondes pour avoir coupé la piste et tiré avantage toujours face à Norris, n'a fini la course qu'en 6e position. Le Néerlandais a cédé dix points au championnat à son plus grand rival mais a conservé 47 points d'avance à 4 courses de la fin. Le Britannique avait déjà réagi avec colère via la radio de son équipe pendant la course. "J'étais tout le temps devant lui dans les virages. Ce type est dangereux. C'est comme la dernière fois", s'est écrié Norris.