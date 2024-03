Charles Leclerc avec le meilleur temps au bout des deux premières séances d'essais libres

Les premiers essais du GP d'Australie ont été marqués par la sortie de route d'Alexander Albon (Williams). Le Thaïlandais a perdu le contrôle de sa monoplace et est allé s'écraser contre le mur alors qu'il restait une vingtaine de minutes dans la session. La voiture a été lourdement endommagée et le pilote, indemne, n'a pas pu prendre le départ de la deuxième session d'essais.

Les Aston Martin du Canadien Lance Stroll et de l'Espagnol Fernando Alonso ont complété le podium, respectivement à 545/1000e et 635/1000e de la tête. Le Britannique George Russell (Mercedes), l'Australien Oscar Piastri (McLaren), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Japonais Yuki Tsunoda (RB) ont fini dans le top 10, tous à moins d'une seconde du meilleur temps.

Les derniers essais libres auront lieu samedi à 2h30 (heure belge), avant les qualifications à 6h00. Le Grand Prix débutera dimanche à 5h00.