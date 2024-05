Charles Leclerc s'impose pour la première fois à Monaco devant son public

Le Monégasque Charles Leclerc a remporté pour la première fois de sa carrière le Grand Prix de Monaco, 8e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche. Leclerc a devancé l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et son équipier espagnol Carlos Sainz. Le leader du championnat, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), a pris la sixième place.

Le Grand Prix a été interrompu après le premier tour en raison d'un accident impressionnant impliquant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et les Haas du Danois Kevin Magnussen et de l'Allemand Nico Hulkenberg.

Quand la course reprenait, trois quarts d'heure plus tard, les positions sur la grille de départ n'évoluaient pas, avec Leclerc devant Piastri, Sainz, le Britannique Lando Norris (McLaren), le Britannique George Russell (Mercedes) et Verstappen.