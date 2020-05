Coronavirus - Thibaut Courtois 12e du GP d'Espagne virtuel, victoire de George Russell

(Belga) Thibaut Courtois a terminé 12e du Grand Prix d'Espagne virtuel de Formule 1, dimanche. Le gardien des Diables Rouges défendait les couleurs d'Alfa Romeo. La course a été remportée par le Britannique George Russell. Le pilote Williams a devancé le Monégasque Charles Leclers et le Mexicain Esteban Gutierrez (Mercedes).

Autres footballeurs invités à cette course virtuelle, l'attaquant de Manchester City Sergio Agüero s'est classé 14e pour Red Bull et le médian du FC Barcelone Arthur Melo a fini 19e pour Haas. La crise du coronavirus bouleverse complètement la saison de F1 qui aurait dû débuter le 15 mars. Au total, les dix premiers Grands Prix de la saison ont été annulés (Australie, Monaco et France) ou reportés à une date indéfinie (Bahreïn, Chine, Vietnam, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan, Canada). En attendant le retour sur les circuits, la Formule 1 organise ces courses pour le divertissement des fans. Le pilote chinois de Formule 2 Guanyu Zhou s'était adjugé la manche d'ouverture, le Grand Prix du Bahreïn. Leclerc avait ensuite remporté les manches en Australie et en Chine. La semaine dernière, Alex Albon s'était imposé au Grand Prix du Brésil. (Belga)