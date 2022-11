D'une légende à une autre: Lewis Hamilton a réuni tous les pilotes de F1 pour dire adieu à Sebastian Vettel (photos)

Lewis Hamilton ne voulait pas laisser Sebastian Vettel quitter le monde de la F1 sans être acclamé. Le pilote britannique a ainsi, selon les propos d'Alexander Wurz, initié une idée ces derniers jours, qui a circulé dans tout le paddock. Ensemble, les 20 pilotes ont profité d'un repas, loin des caméras, pour vivre un dernier grand moment de communion avec le quadruple champion du monde allemand.

Ce dernier disputera dimanche sa dernière course en F1. Sur Instagram, Lewis Hamilton a pris le temps de la saluer, ce qu'il fera sans doute sur la piste dimanche. "Nous avons parcouru un long chemin, en tant que pilotes, et nous continuons à grandir en tant qu'hommes. Malgré tout ce qu'il peut se passer en piste, nous grandissons, nous devenons meilleurs chaque jour. Tous réunis pour célébrer la vie et la carrière incroyable de Seb. Une soirée que je n'oublierai jamais", a lancé le Britannique, qui avait déjà prédit que Vettel reviendrait en F1 lors d'une conférence de presse vendredi.

D'autres pilotes ont embrayé. "La classe de 2022, pour Seb", a posté Lando Norris. "Bons pilotes, mais de bien meilleures personnes. C'était génial", "Bonne soirée avec le reste du peloton, en fêtant la dernière course de Seb", ont écrit Carlos Sainz ou encore George Russell. Dimanche, à l'arrivée, il y a fort à parier que d'autres rendront un vibrant hommage à celui qui a marqué la F1 ces 15 dernières années.