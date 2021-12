Édito: Bwoah, tu vas me manquer Kimi

Et voilà, c'est (presque) terminé. A 14h, Kimi Raikkonen prendra son dernier départ en Formule 1, son 350ème. Âgé de 42 ans, il va quitter la F1 à l'âge où n'importe quel être humain commencerait à sentir des rhumatismes dans le bas du dos après avoir siphonné son popcorn devant un film de qualité moyenne. Tout le monde n'a pas la même vie. Avec 350 gp au compteur. Rendez-vous compte. 20 ans de F1. 20. ans. de. F1. C'est inimaginable.

Blague à part, avec le départ de celui qui a disputé le plus de courses de l'histoire, la F1 perd un personnage à part. Champion du monde en 2007, dans une position d'outsider, il a célébré à la Ice Man. En ne le faisant pas vraiment, en fait. Cette façon dont tout lui glissait dessus, lui passait au-dessus, me fascinera toujours. Kimi Raikkonen, c'est l'opposé de la star. C'est la simplicité, la discrétion et le talent qui se combinent avec un flegme qui ne sera peut-être jamais égalé. Si demain, il devait y avoir une guerre, à coup sûr il tiendrait tête à Vladimir Poutine en ne montrant aucune once d'émotion. C'est exceptionnel.

Mais au-delà du personnage, a-t-on réellement conscience du niveau qu'il affiche ? Raikkonen est une légende de la F1. Purement et simplement. Son parcours est légendaire. Je n'ai même pas envie de m'y attarder. J'ai juste envie de le remercier. Il y a des gens, comme ça, qui font partie des meubles. J'ai toujours connu la F1 avec Kimi Raikkonen. J'ai toujours connu un weekend avec une interview hallucinante d'un homme froid en apparence mais bouillant derrière le volant. Savoir que je ne le verrai plus m'attriste. Et comble de l'ironie: je m'en suis rendu compte ce matin, quand j'ai pris conscience qu'on le verrait pour la dernière fois.

Il n'est peut-être pas l'homme le plus titré, il n'est peut-être pas dans le livre d'histoire de la discipline pour des prouesses hors normes. Mais il a réussi à se faire une place dans le cœur des fans de F1 pour ce qu'il est, pour la personne. Si la réussite avait une définition, son nom serait écrit à côté.

Kimi Raikkonnen, je te souhaite le meilleur. A toi, à ta famille. Remplis donc ton réfrigérateur de ces glaces que tu dégustes quand tu abandonnes. Continue à nous régaler par une élégance et un je m'enfoutisme si bien dosé. Tu l'as dit toi-même dans Drive to Survive: la F1 a toujours été un hobby pour toi. Savoir qui tu as passionné des millions de gens alors que toi-même tu n'en avais rien à faire, ça me fait rire autant que ça me plaît.

Bravo, Ice Man. Et merci. J'espère à bientôt, mais même ça, tu t'en fous. J'espère entendre un dernier "thank you", froid comme une brise d'hiver, à l'arrivée de ce GP. Pour réchauffer le cœur.