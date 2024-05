F1: Alpine, les raisons d'un début de saison moribond

Elle savait qu'elle allait souffrir, mais pas autant qu'elle l'imaginait. Coincée dans les abîmes des classements après six Grands Prix, l'écurie Alpine vit un début de saison laborieux, la faute à une voiture mal-née.

"L'idée était bonne", a admis son pilote normand Pierre Gasly pour l'AFP, "mais pas avec les choix qui ont été faits". "La F1 est un sport qui ne pardonne pas (...) et quand on rate le train, il ne nous attend pas".

"La claque" - pour son patron Bruno Famin, "a été la dernière ligne lors des qualifications à Bahreïn", la première course de l'année où Gasly et son coéquipier et compatriote Esteban Ocon s'étaient élancés en queue de peloton.

"On ne s'attendait pas à des difficultés de cette ampleur", a-t-il reconnu en marge du Grand Prix d'Emilie-Romagne, disputé ce week-end en Italie.