F1: Aston Martin veut récupérer sa place de dauphin au Canada

- Des nouveautés pour Aston Martin -

Pour rester aux avant-postes, Aston Martin va introduire des nouveautés sur ses monoplaces AMR23 à Montréal. "Il y aura quelque chose au Canada. Ce sera une étape", a ainsi déclaré le directeur de l'équipe Mike Krack.

Alonso avait d'ailleurs mis la pression sur son équipe pour que des améliorations arrivent, à l'image de ce que viennent de faire Mercedes et Ferrari, les deux adversaires d'Aston Martin pour cette deuxième place. "Des améliorations arrivent lors de cette course donc on espère connaître un bon week-end et marquer un maximum de points", a souligné le +Taureau des Asturies+.