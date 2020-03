F1: au tour du GP d'Azerbaïdjan d'être reporté à cause du coronavirus

Le calendrier de la saison 2020 de Formule 1 continue d'être largement chamboulé par la pandémie de coronavirus. Lundi, la F1 a annoncé le report à une date encore inconnue du Grand Prix d'Azerbaïdjan, initialement programmé le 7 juin à Bakou.

Le début de la saison est désormais prévu pour le 14 juin à l'occasion du GP du Canada, disputé à Montréal. "Le report a été convenu après des discussions intensives avec la Formule 1, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et le gouvernement azerbaïdjanais", pouvait-on lire dans le communiqué. "Ce report est la conséquence directe de la pandémie mondiale de Covid-19 et a été basé sur les conseils d'experts fournis par les autorités compétentes."

L'organisation a précisé qu'elle "continuait à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes afin d'annoncer le plus rapidement possible la nouvelle date de la course plus tard dans la saison". Après l'annulation du Grand Prix d'Australie qui devait ouvrir la saison le 15 mars dernier, les Grands Prix du Bahreïn (22 mars), du Vietnam (5 avril) et de Chine (19 avril) avaient également été reportés avant une nouvelle vague concernant les Grands Prix de Formule 1 des Pays-Bas (3 mai), d'Espagne (10 mai). Le GP de Monaco, programmé le 24 mai, n'aura lui pas lieu en 2020.