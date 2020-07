F1: Bottas (Mercedes) gagne le 1er GP de la saison à huis clos en Autriche

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'ouverture de la saison de Formule 1, dimanche en Autriche, disputé à huis clos après plus de trois mois de retard dus au coronavirus.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Britannique Lando Norris (McLaren), qui monte pour la première fois sur la boîte, complètent le podium d'une course à rebondissements.

Tous deux bénéficient de la pénalité de cinq secondes imposée à Lewis Hamilton (Mercedes) pour avoir accroché le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) qui venait de le dépasser. Le Britannique, déjà pénalisé de trois places sur la grille pour une erreur en qualifications, avait passé la ligne en deuxième position.

Le point du meilleur tour revient également à Norris.

Hamilton, l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Renault), l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), accroché par Sainz pendant la course, complètent le top 10.

Ce premier GP de 2020, devant des tribunes vides, a été sans pitié pour les mécaniques, avec pas moins de neuf abandons sur vingt monoplaces au départ (Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell, Kimi Räikkönen, Alexander Albon et Daniil Kvyat).

Les Mercedes aussi ont craint pour leurs boîtes de vitesse pendant une grand partie de la course.

Avant le départ, quatorze pilotes sur vingt, et plusieurs mécaniciens, ont posé un genou à terre sur la grille en signe de soutien à la lutte contre le racisme.

Tous les pilotes étaient vêtus de T-shirts frappés des mots "End Racism" (en finir avec le racisme), sauf Hamilton qui arborait le slogan "Black Lives Matter".

Incités par le Britannique, premier pilote noir de la catégorie, plusieurs pilotes et écuries, ainsi que la F1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA), se sont positionnés récemment contre le racisme suite à la mort de George Floyd aux mains de policiers aux Etats-Unis fin mai.

Dimanche, le choix avait été laissé aux pilotes d'exprimer à leur manière leur engagement dans cette lutte.

Initialement prévu le 15 mars en Australie, le début de la saison a été décalé au début du mois de juillet. Seuls huit Grands Prix figurent au calendrier provisoire, alors que le promoteur du championnat (Formula One) souhaite en programmer entre 15 et 18, au lieu de 22.