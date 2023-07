F1: Brad Pitt a été la star du paddock à Silverstone

La présence d'un onzième garage dans les stands pour l'écurie fictive Apex, qui est au centre de l'intrigue du film produit par Apple et Jerry Bruckheimer, a été l'une des attractions sur le circuit britannique.

Brad Pitt, qui a piloté sur le mythique tracé durant le week-end, était présent dimanche sur la grille de départ du Grand Prix dans une combinaison blanche et noire aux couleurs d'Apex, aux côté de l'acteur britannique Damson Idris, avec qui il partage l'affiche du film qui devrait sortir fin 2024 ou début 2025 et sera diffusé sur la plateforme Apple+.

L'acteur de 59 ans a visiblement beaucoup apprécié son séjour en Angleterre au milieu et s'est montré très enthousiaste après son incursion dans le monde de la F1.

"Je passe le meilleur moment de ma vie. C'est vraiment super d'être ici, on s'amuse tellement. Tout le monde a été génial avec nous, les équipes nous ont ouvert leurs portes, la FIA nous a beaucoup aidé, tout comme Formula One et Stefano Domenicali", a déclaré la star hollywoodienne sur Sky Sports F1.